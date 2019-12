Sterke stijging diefstallen e-bikes

Verzekeringsmaatschappij Enra, een van de grotere Nederlandse fietsverzekeraars, meldt dat de diefstallen van elektrische fietsen sterk stijgen. In 2011 werd nog maar 7% van de bij haar verzekerde e-bikes gestolen, dat is nu al opgelopen tot 14%. Volgens Enra 'verdwijnen ze massaal naar het buitenland, met name naar Oost-Europa', zo meldt het Algemeen Dagblad van 3 december 2013.

Tips om diefstal te voorkomen

In 2010 heeft de Consumentenbond kettingsloten onderzocht waarmee je ook een e-bike extra op slot kunt zetten. Fietssloten-expert Marc Beek heeft toen in een filmpje uitgelegd hoe je het beste een fiets op slot kunt zetten.

Lokfietsen

In ondermeer Den Haag en Amsterdam worden sinds enkele maanden al succesvol lokfietsen ingezet om fietsendieven op te pakken. De lokfietsen met en zonder elektrische ondersteuning worden door de fabrikanten zelf of door verzekeringsmaatschappijen ter beschikking gesteld.

