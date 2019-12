Stimulering 'fiets van de zaak' voorbij

Op dit moment kunnen veel zaken die werknemers op en om de werkplek nodig hebben, belastingvrij beschikbaar worden gesteld. Denk daarbij aan laptops, smartphones, gereedschappen en een fiets 'van de zaak'. Als de overheidsplannen door gaan, vervalt de status van de bedrijfsfiets per 1 januari 2015.

Veel belangenorganisaties, zoals de Bovag, RAI Vereniging en de Fietsersbond, zijn verbolgen over het voorstel van Wiebes. Zij sloten onlangs nog een 'Green Deal' met collega-staatssecretaris Mansveld van I&M. In deze deal is vastgelegd dat het woon-werkverkeer op de fiets juist binnen vijf jaar met vijf procent zou gaan groeien. Als de 'fiets van de zaak' wordt geschrapt, kan dat doel onmogelijk worden gerealiseerd, stellen de organisaties.

Volgens de Bovag was 20% van de fietsverkoop tot nu toe gebaseerd op de 'fiets van de zaak'-regeling. TNO heeft door middel van onderzoek bevestigd dat fietsgebruik door forenzen door de plannen zal dalen. Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter van Bovag: 'De beslissing van Wiebes spoort minder mensen om naar het werk te fietsen en draait fietsenwinkels de nek om. We doen dan ook een dringend beroep op de Kamer om de aparte status voor de bedrijfsfiets te handhaven.’

Bron: Bovag-krant