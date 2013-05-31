Fietspompjes

Zéfal Air Profil Micro

Richtprijs : €24;

: €24; Lengte : 16,5 cm;

: 16,5 cm; Gewicht : 88 gram;

: 88 gram; Materiaal: aluminium.

Met de kleine fietspompjes krijg je een lege band hard genoeg om naar een ‘echte’ pomp te fietsen, maar met de Zéfal kost dat meer moeite dan met de andere twee pompjes. Voor comfort krijgt hij een 6+, voor benodigde kracht een 7 en totaal een 6,5.

Pluspunt

Compacte vormgeving met taps toelopende buis en geribbeld handvat voor meer grip.

Minpunt

Voor een Frans of Presta-ventiel moet je een rubber onderdeeltje omkeren.

SKS Supershort

Richtprijs : €25;

: €25; Lengte : 16,5 cm;

: 16,5 cm; Gewicht : 103 gram;

: 103 gram; Materiaal: kunststof.

Valt op omdat een deel van het buisje te gebruiken is als T-vormig handvat voor meer grip en door de telescopische zuiger. Daardoor krijg je een band vrij makkelijk op druk, maar het maakt het pompje ook wat fragiel. Krijgt voor comfort een 6, benodigde kracht een 6+ en totaal een 7-.

Pluspunt

Lange slag door telescoopvorm.

Minpunt

Door het materiaalgebruik en de telescopische zuiger maakt hij een wat instabiele, kwetsbare indruk.

Topeak Micro Rocket CB

Richtprijs : €40;

: €40; Lengte : 16,5 cm;

: 16,5 cm; Gewicht : 59 gram;

: 59 gram; Materiaal: carbon.

Hebbedingetje voor de ultra-light-freak. Pompt het lichtst van de drie, ook wanneer je in de buurt van de aanbevolen minimale spanning van 3,5 bar komt. Winnaar op punten met een 7+ voor comfort; een 7 voor benodigde kracht en als totaalcijfer een 8-.

Pluspunt

Fraaie vormgeving en miniformaat; past bijna in je binnenzak.

Minpunten

Klemhevel voor op het ventiel ontbreekt;

Het handvat draait zichzelf ‘op slot’.

Nano Storm elektrische pomp

Richtprijs : €44;

: €44; Lengte : 19,8 cm;

: 19,8 cm; Gewicht : 300 gram;

: 300 gram; Materiaal: kunststof.

Als enige van de 4 een elektrisch pompje, dus in testoordelen onvergelijkbaar met de pompjes op handkracht. Je laadt het accuutje via USB op, dan heb je genoeg puf om meerdere fietsbanden op de gewenste druk te krijgen. Maar er zit onvoldoende kracht in om ook een autoband weer op spanning te krijgen, daarvoor moet je echt naar het tankstation.

Pluspunt

Zonder krachtsinspanning is de fietsband in enkele seconden weer op druk.

Minpunten