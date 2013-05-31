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Fietspompjes

Eerste indruk
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Fietspompje gepikt? Wees dieven te slim af en koop er een die in je tas of rugzak past. Er zijn nu ook elektrische pompjes. Mini-meeneempompjes zijn er voor €79, maar ook voor €2,75. Wij probeerden er 4 uit de middenklasse.
Gerard Kroon

Gerard Kroon   Expert Auto, Fiets & ReizenBijgewerkt op:22 november 2022

MerkZéfal, SKS, Nano Storm en Topeak

Richtprijs€ 24, €25 en €40

Typefietspompjes

SKS Supershort fietspompje

Fietspompjes

Zéfal Air Profil Micro 

  • Zéfal Air Profil Micro fietspompje Richtprijs: €24;
  • Lengte: 16,5 cm;
  • Gewicht: 88 gram;
  • Materiaal: aluminium.

Met de kleine fietspompjes krijg je een lege band hard genoeg om naar een ‘echte’ pomp te fietsen, maar met de Zéfal kost dat meer moeite dan met de andere twee pompjes. Voor comfort krijgt hij een 6+, voor benodigde kracht een 7 en totaal een 6,5.

Pluspunt

  • Compacte vormgeving met taps toelopende buis en geribbeld handvat voor meer grip.

Minpunt

  • Voor een Frans of Presta-ventiel moet je een rubber onderdeeltje omkeren.

SKS Supershort 

  • SKS Supershort fietspompje Richtprijs: €25;
  • Lengte: 16,5 cm;
  • Gewicht: 103 gram;
  • Materiaal: kunststof.

Valt op omdat een deel van het buisje te gebruiken is als T-vormig handvat voor meer grip en door de telescopische zuiger. Daardoor krijg je een band vrij makkelijk op druk, maar het maakt het pompje ook wat fragiel. Krijgt voor comfort een 6, benodigde kracht een 6+ en totaal een 7-.

Pluspunt

  • Lange slag door telescoopvorm.

Minpunt

  • Door het materiaalgebruik en de telescopische zuiger maakt hij een wat instabiele, kwetsbare indruk.

Topeak Micro Rocket CB 

  • Topeak Micro Rocket CB fietspompje Richtprijs: €40;
  • Lengte: 16,5 cm;
  • Gewicht: 59 gram;
  • Materiaal: carbon.

Hebbedingetje voor de ultra-light-freak. Pompt het lichtst van de drie, ook wanneer je in de buurt van de aanbevolen minimale spanning van 3,5 bar komt. Winnaar op punten met een 7+ voor comfort; een 7 voor benodigde kracht en als totaalcijfer een 8-.

Pluspunt

  • Fraaie vormgeving en miniformaat; past bijna in je binnenzak.

Minpunten

  • Klemhevel voor op het ventiel ontbreekt;
  • Het handvat draait zichzelf ‘op slot’.

Nano Storm elektrische pomp

  • Fietspomp e-bike Richtprijs: €44;
  • Lengte: 19,8 cm;
  • Gewicht: 300 gram;
  • Materiaal: kunststof.

Als enige van de 4 een elektrisch pompje, dus in testoordelen onvergelijkbaar met de pompjes op handkracht. Je laadt het accuutje via USB op, dan heb je genoeg puf om meerdere fietsbanden op de gewenste druk te krijgen. Maar er zit onvoldoende kracht in om ook een autoband weer op spanning te krijgen, daarvoor moet je echt naar het tankstation.

Pluspunt

  • Zonder krachtsinspanning is de fietsband in enkele seconden weer op druk.

Minpunten

  • Zwaarder dan een handmatig pompje.
  • Niet geschikt voor autobanden.
  • Geen indicatie hoe vol de batterij is.

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