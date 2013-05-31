Gerard Kroon Expert Auto, Fiets & ReizenBijgewerkt op:22 november 2022
MerkZéfal, SKS, Nano Storm en Topeak
Richtprijs€ 24, €25 en €40
Typefietspompjes
Met de kleine fietspompjes krijg je een lege band hard genoeg om naar een ‘echte’ pomp te fietsen, maar met de Zéfal kost dat meer moeite dan met de andere twee pompjes. Voor comfort krijgt hij een 6+, voor benodigde kracht een 7 en totaal een 6,5.
Pluspunt
Minpunt
Valt op omdat een deel van het buisje te gebruiken is als T-vormig handvat voor meer grip en door de telescopische zuiger. Daardoor krijg je een band vrij makkelijk op druk, maar het maakt het pompje ook wat fragiel. Krijgt voor comfort een 6, benodigde kracht een 6+ en totaal een 7-.
Pluspunt
Minpunt
Hebbedingetje voor de ultra-light-freak. Pompt het lichtst van de drie, ook wanneer je in de buurt van de aanbevolen minimale spanning van 3,5 bar komt. Winnaar op punten met een 7+ voor comfort; een 7 voor benodigde kracht en als totaalcijfer een 8-.
Pluspunt
Minpunten
Als enige van de 4 een elektrisch pompje, dus in testoordelen onvergelijkbaar met de pompjes op handkracht. Je laadt het accuutje via USB op, dan heb je genoeg puf om meerdere fietsbanden op de gewenste druk te krijgen. Maar er zit onvoldoende kracht in om ook een autoband weer op spanning te krijgen, daarvoor moet je echt naar het tankstation.
Pluspunt
Minpunten