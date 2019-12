Gestolen e-bike traceren en terugkrijgen

Nieuws|Vorig jaar luidden fietsverzekeraars de noodklok over het aantal gestolen e-bikes. Met Find Recover & Insure Service (FRIS) kan het aantal diefstallen nu de kop in worden gedrukt. FRIS is een nieuwe dienst, die het mogelijk maakt de gestolen fiets te traceren én terug te laten bezorgen bij de rechtmatige eigenaar.

Hoe werkt FRIS?

Fietsfabrikant Sparta brengt vanaf eind januari 10.000 e-bikes op de markt met een gps-zender. Via een app kan de eigenaar zien waar zijn fiets is. Bij diefstal of vermissing meld je dit via de app. Vervolgens wordt de fiets opgespoord en teruggehaald. FRIS werkt hiervoor samen met buitengewoon opsporingsambtenaren van gemeenten.

Samenwerking

FRIS is een initiatief van fietsfabrikant Sparta, beveiligingsbedrijf BHD Nederland, de gemeenten op het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten en Fieldlab SSRMainports en verzekeraar A.S.R.

Ook andere verzekeraars kunnen meedoen aan FRIS. En als consument hoef je niet op het eiland Voorne-Putten te wonen om gebruik te maken van de dienst.

Concept

Europeesche Verzekeringen, onderdeel van A.S.R, verwacht dat FRIS een preventieve werking heeft en het aantal schades beperkt. De verzekeraar heeft voor deze samenwerking een speciaal concept ontwikkeld, waarbij de fabrikant van de fiets de verzekering afsluit en deze bij de fiets inbegrepen zit.

Keuzeadvies

Is jouw fiets niet voorzien van FRIS en wil je gedekt zijn van schade bij diefstal? Vergelijk fietsverzekeringen op premie en voorwaarden.

Nieuwe e-bike kopen? Wij hebben 39 elektrische fietsen getest. Bekijk de testresultaten.

Bron: Verbond van Verzekeraars.

