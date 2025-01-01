Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Advanced Tour Pro Nexus 5 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart middenmotor, 500Wh accu en Bosch Intuvia 100 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 5 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Optioneel te voorzien van draaibaar (Schulz) stuur, om fiets dicht tegen muur te stallen. Het Duitse Advanced ging begin 2025 failliet.De Nederlandse importeur nam echter de productie over en blijft de huidige e-bikes van Advanced hier aanbieden.