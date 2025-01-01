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AdvancedTour Pro Nexus 5 Gates 625Wh

€ 4.700,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Motor, merk & type:  Bosch Performance Smart
  • Versnellingen:  5 versn. (naaf)
  • Opvallende uitrusting:  Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app

Testresultaat

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Testoordeel
Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Advanced Tour Pro Nexus 5 Gates 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart middenmotor, 625Wh accu en Bosch Kiox 300 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 5 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Optioneel te voorzien van draaibaar (Schulz) stuur, om fiets dicht tegen muur te stallen. Het Duitse Advanced ging begin 2025 failliet.De Nederlandse importeur nam echter de productie over en blijft de huidige e-bikes van Advanced hier aanbieden.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Performance Smart
Versnellingen
5 versn. (naaf)
Opvallende uitrusting
Riemaandrijving | Zeer brede banden | Met app