Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Advanced Trekking Plus 545Wh Alivio 9 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart middenmotor, 545Wh accu en Bosch Intuvia 100 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 9 derailleurversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. Het Duitse Advanced ging begin 2025 failliet.De Nederlandse importeur nam echter de productie over en blijft de huidige e-bikes van Advanced hier aanbieden.