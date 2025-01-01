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AdvancedTrekking Plus 545Wh Alivio 9 545Wh Diamant

€ 4.000,-

Richtprijs

In de uitvoering
  • Motor, merk & type:  Bosch Performance CX Smart
  • Versnellingen:  9 versn. (derailleur)
  • Opvallende uitrusting:  Zeer brede banden | Met app

Testresultaat

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Testoordeel
Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Advanced Trekking Plus 545Wh Alivio 9 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart middenmotor, 545Wh accu en Bosch Intuvia 100 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 9 derailleurversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. Het Duitse Advanced ging begin 2025 failliet.De Nederlandse importeur nam echter de productie over en blijft de huidige e-bikes van Advanced hier aanbieden.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Performance CX Smart
Versnellingen
9 versn. (derailleur)
Opvallende uitrusting
Zeer brede banden | Met app