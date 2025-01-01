Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Advanced Trekking Plus 725Wh Deore 10 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart middenmotor, 725Wh accu en Bosch Intuvia 100 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 10 derailleurversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. Het Duitse Advanced ging begin 2025 failliet.De Nederlandse importeur nam echter de productie over en blijft de huidige e-bikes van Advanced hier aanbieden.