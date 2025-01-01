Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Advanced Trekking Pro XT 11 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart middenmotor, 750Wh accu en Bosch Kiox 300 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 11 derailleurversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. Het Duitse Advanced ging begin 2025 failliet.De Nederlandse importeur nam echter de productie over en blijft de huidige e-bikes van Advanced hier aanbieden.