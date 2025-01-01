CortinaE-Common Family Int. DBE Active Line Plus 500Wh 2024 500Wh

De Cortina E-Common Family Int. DBE Active Line Plus 500Wh 2024 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus Smart middenmotor, 500Wh accu en Bosch Led Remote bediening (optioneel Intuvia 100, Kiox 300 of 500 display). Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van traploze naafversnellingen en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
In april 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij Fietsenstunt.nl. Het Family model heeft een langer frame en een breder stuur, zodat er kinderzitjes op kunnen. Als je geen kinderzitjes gebruikt is het fijner om het normale frame te hebben.