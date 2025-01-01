CortinaE-Common Int. DB7 Active Line Plus 625Wh 2025 625Wh

De Cortina E-Common Int. DB7 Active Line Plus 625Wh 2025 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus Smart middenmotor, 625Wh accu en Bosch Led Remote bediening (optioneel Intuvia 100, Kiox 300 of 500 display). Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.
In april 2026 troffen we dit model in de aanbieding aan bij Fietsenstunt.nl. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.