CubeEditor Hybrid SLX FE 400X plus PowerMore 250Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Cube Editor Hybrid SLX FE 400X plus PowerMore 250Wh 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line SX Smart middenmotor, 650Wh accu en Bosch System Controller and Mini Remote display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral sportief. De testscore, specificaties en prijs zijn inclusief de optionele PowerMore accu, die bovenop de schuine buis wordt vastgeklikt. Ook beschikbaar met andere accu's:

Editor Hybrid SLX FE 400X plus PowerMore 250Wh