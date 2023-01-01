CubeKathmandu Hybrid One 600 Heren
In de uitvoering
- Motor, merk & type: Bosch Performance CX Smart
- Versnellingen: 10 versn. (derailleur)
- Opvallende uitrusting: Zeer brede banden | Met app
€ 2.900,-Richtprijs
Testresultaat
Ook toegang tot deze test?
Bekijk hier hoe wij testen
Ontdek het beste product voor jou. Word ook lid, start 3 maanden gratis en vergelijk producten op alle testoordelen.
Testoordeel
Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
Motorgeluid
Ook toegang tot deze test?Start nu 3 maanden gratis
Pluspunten
Minpunten
Specificaties
Over dit product
Geschreven door de Consumentenbond
De Cube Kathmandu Hybrid One 600 2025 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart 2025 middenmotor, 600Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 10 derailleurversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen.
In november 2025 troffen we dit model aan in de aanbieding bij Mantel.
Ook beschikbaar met andere accu's: Kathmandu Hybrid One 800 Heren.
In november 2025 troffen we dit model aan in de aanbieding bij Mantel.
Ook beschikbaar met andere accu's: Kathmandu Hybrid One 800 Heren.
Samenvatting
- Motor, merk & type
- Bosch Performance CX Smart
- Versnellingen
- 10 versn. (derailleur)
- Opvallende uitrusting
- Zeer brede banden | Met app