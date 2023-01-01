icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
CubeKathmandu Hybrid One 600 Heren

In de uitvoering
  • Motor, merk & type:  Bosch Performance CX Smart
  • Versnellingen:  10 versn. (derailleur)
  • Opvallende uitrusting:  Zeer brede banden | Met app
Testresultaat

Testoordeel
Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
Motorgeluid

Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Cube Kathmandu Hybrid One 600 2025 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart 2025 middenmotor, 600Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 10 derailleurversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen.

In november 2025 troffen we dit model aan in de aanbieding bij Mantel.

Ook beschikbaar met andere accu's: Kathmandu Hybrid One 800 Heren.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Performance CX Smart
Versnellingen
10 versn. (derailleur)
Opvallende uitrusting
Zeer brede banden | Met app