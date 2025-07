FlyerGotour 5.43 Comfort (NL) CX 750Wh

De Flyer Gotour 5.43 Comfort (NL) CX 2025 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart middenmotor, 750Wh accu en Bosch Intuvia 100 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 5 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.In juli 2025 troffen we dit model aan in de aanbieding bij 12gobiking.nl . Let op, het model heeft standaard geen zadelpenvering, terwijl dit op sommige afbeeldingen wel te zien is.