Kettler Alu-RadQuadriga P5 625Wh

De Kettler Alu-Rad Quadriga P5 2023/2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart middenmotor, 625Wh accu en Bosch Intuvia 100 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 5 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. In oktober 2024 troffen we dit model aan in de aanbieding bij Mantel. Dit model wordt ook verkocht onder de naam Kettler Quadriga P5 FL, waarbij FL staat voor vrijloop.Ofwel, een model zonder terugtramrem, zoals in Duitsland soms nog wordt geleverd.