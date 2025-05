NortaL-540 500Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Norta L-540 2025 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 500Wh accu en Bosch Intuvia display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van traploze naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. In april 2025 troffen we dit model aan in de aanbieding bij Prijssnijder. Voor de €200 lagere prijs op de Prijssnijder-website geldt dat er een oude rijdbare fiets moet worden ingeruild, die niet elektrisch hoeft te zijn.