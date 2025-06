QwicEcho Daily 756Wh

De Qwic Echo Daily 2025 in onze test heeft een Bafang M210 (Qwic) middenmotor, 756Wh accu en Qwic/Bafang DP-C18 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. We troffen dit model in juni 2025 in de aanbieding (gratis accu-upgrade) aan bij Fietsenstunt.nl