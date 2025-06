Riese & MüllerNevo4 GT vario Kiox 750Wh

De Riese & Müller Nevo4 GT vario Kiox 2023 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX Smart middenmotor, 750Wh accu en Bosch Kiox 300 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van traploze naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. In juni 2025 troffen we dit model aan in de aanbieding Fietsvoordeelshop.nl . Voor deze e-bike is er een optionele comfortkit met gebogen stuur en zachter zadel. Ook ABS-remmen zijn optioneel. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.