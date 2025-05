SpecializedTurbo Como 4.0 IGH 710Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Specialized Turbo Como 4.0 IGH 2025 in onze test heeft een Specialized 2.0 middenmotor, 710Wh accu en MasterMind Turbo Connect Display (TCD) display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van traploze naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. De rode en lichtgroene variant vonden we bij Specialized zelf voor €3900. In de kleuren zwart en lichtblauw kost hij €4100.