De Stella Livorno Premium MDB FI 2024 in onze test heeft een Bosch Performance Line middenmotor, 625Wh accu en Bosch Intuvia display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Stella is failliet verklaard op 8 november 2024. Na een doorstart onder een nieuwe eigenaar is het bedrijf in maart 2025 in afgeslankte vorm weer gestart met de verkoop.