StellaLivorno Pro MDB3 FI automatic 500Wh

De Stella Livorno Pro MDB3 FI automatic 2025 in onze test heeft een Bosch Performance Line Smart middenmotor, 500Wh accu en Bosch Purion 200 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van automatische traploze naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Stella is failliet verklaard op 8 november 2024. Na een doorstart onder een nieuwe eigenaar is het bedrijf in maart 2025 in afgeslankte vorm weer gestart met de verkoop. Ook beschikbaar met andere accu's: Livorno Pro MDB3 FI automatic 625Wh.