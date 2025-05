StellaTierra Premium MDB-N8 FI 500Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Stella Tierra Premium MDB-N8 FI 2025 in onze test heeft een Bosch Performance Line middenmotor, 500Wh accu en Bosch Purion display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral sportief. Stella is failliet verklaard op 8 november 2024. Na een doorstart onder een nieuwe eigenaar is het bedrijf in maart 2025 in afgeslankte vorm weer gestart met de verkoop. Ook beschikbaar met andere accu's: Tierra Premium MDB-N8 FI 625Wh.