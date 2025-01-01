Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Stella Vicenza Pro MDS FI 2024 in onze test heeft een Shimano Steps E6100 middenmotor, 630Wh accu en Shimano SC-E5000 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 5 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. Stella is failliet verklaard op 8 november 2024. Na een doorstart onder een nieuwe eigenaar is het bedrijf in maart 2025 in afgeslankte vorm weer gestart met de verkoop.