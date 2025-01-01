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StellaVicenza Pro MDS FI 630Wh

€ 3.000,-

Richtprijs

  • Motor, merk & type:  Shimano Steps E6100
  • Versnellingen:  5 versn. (naaf)
  • Opvallende uitrusting:  Riemaandrijving | Brede banden

Testresultaat

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Testoordeel
Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Stella Vicenza Pro MDS FI 2024 in onze test heeft een Shimano Steps E6100 middenmotor, 630Wh accu en Shimano SC-E5000 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 5 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. Stella is failliet verklaard op 8 november 2024. Na een doorstart onder een nieuwe eigenaar is het bedrijf in maart 2025 in afgeslankte vorm weer gestart met de verkoop.

Samenvatting

Motor, merk & type
Shimano Steps E6100
Versnellingen
5 versn. (naaf)
Opvallende uitrusting
Riemaandrijving | Brede banden