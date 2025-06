StevensE-14 Rohloff 625Wh

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Stevens E-14 Rohloff 2023 in onze test heeft een Bosch Performance Line CX middenmotor, 625Wh accu en Bosch Kiox display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 14 naafversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. De Rohloff-versnellingsnaaf werkt elektronisch. Met een druk op de knop kun je een of meerdere versnelingen tegelijk op- of terugschakelen. De lichtste versnellingen trappen veel lichter dan andere fietsen met een naafversnelling: fijn voor in de bergen.