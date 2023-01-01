icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
StevensE-Universe 6.5 FEQ 625Wh

  • Motor, merk & type:  Bosch Performance
  • Versnellingen:  10 versn. (derailleur)
  • Opvallende uitrusting:  Riemaandrijving | Zeer brede banden
€ 2.500,-

De Stevens E-Universe 6.5 FEQ 2023 in onze test heeft een Bosch Performance Line middenmotor, 625Wh accu en Bosch Purion display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 10 derailleurversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop.

In november 2025 troffen we dit model in de aanbieding aan bij 12gobiking.nl.

Ook beschikbaar met andere accu's: E-Universe 6.5 FEQ 500Wh.

Motor, merk & type
Bosch Performance
Versnellingen
10 versn. (derailleur)
Opvallende uitrusting
Riemaandrijving | Zeer brede banden