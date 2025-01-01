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UnionE-Fast 400Wh Heren

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Motor, merk & type:  Bosch Active Line
  • Versnellingen:  7 versn. (naaf)
  • Opvallende uitrusting:  -

Testresultaat

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Elektrische ondersteuning
Actieradius / accu-capaciteit
Uitrusting
Merktevredenheid
Bediening en display
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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Union E-Fast 2023/2024 in onze test heeft een Bosch Active Line middenmotor, 400Wh accu en Bosch Purion display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische velgremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Union is met de levering van fietsen gestopt per 2025. Voorraden bij winkels worden nog wel verkocht. Onderdelen blijven ook leverbaar en garantie blijft van toepassing. Het bedrijf is niet failliet. Moederbedrijf Pon, waarbij onder andere ook Gazelle hoort, zag geen plaats meer voor Union.

Ook beschikbaar met andere accu's: E-Fast 300Wh Heren, E-Fast 500Wh Heren. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Active Line
Versnellingen
7 versn. (naaf)
Opvallende uitrusting
-