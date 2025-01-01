Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Union E-Lite 2023/2024 in onze test heeft een Shimano Steps E5000 middenmotor, 418Wh accu en Shimano SC-E5000 display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 8 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische velgremmen. De zithouding is vooral comfortabel of licht voorovergebogen. Union is met de levering van fietsen gestopt per 2025. Voorraden bij winkels worden nog wel verkocht. Onderdelen blijven ook leverbaar en garantie blijft van toepassing. Het bedrijf is niet failliet. Moederbedrijf Pon, waarbij onder andere ook Gazelle hoort, zag geen plaats meer voor Union. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.