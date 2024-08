WinoraSinus 9 500Wh Heren

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Winora Sinus 9 2023 in onze test heeft een Bosch Performance Line (Cruise) middenmotor, 625Wh accu en Bosch Intuvia display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 9 derailleurversnellingen, voorvork- en zadelpenvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. We troffen dit model in de aanbieding aan bij 12gobiking.nl in augustus 2024.