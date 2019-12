Eerste indruk|De Sparta F8e is een voorbeeld van een goede elektrische fiets met een gemiddelde prijs. Hij scoort goed in onze test vanwege zijn goed presterende voorwielmotor, prettige lage instap en een grote actieradius onder hoogste ondersteuning.

Conclusie

Elektrische fietsen met een voorwielmotor zijn zeker niet achterhaald, zo bewijst de Sparta F8e in onze test. Je kunt er ver op fietsen onder de hoogste ondersteuning en hij heeft een comfortabel zadel.

Bijzonderheden

Deze F8e van Sparta werd in 2015 onder de naam E-motion C5 geleverd. In de e-biketest van de Consumentengids juni 2016 staat de Sparta F8e nog met een richtprijs van €1900. We zien nu (medio juni) al online aanbiedingen van €1450 voor deze fiets, dus het heeft zeker zin de aanbiedingen van de 'fysieke' winkels en de online aanbieders met elkaar te vergelijken.

Schrik niet van de zogenaamd lage actieradius van 35 km, zoals hij bij ons uit de test komt. Dit is gemeten onder zware omstandigheden (veel heuvelop met zware belading) en onder de hoogste ondersteuning. Onder normale omstandigheden en met een minder hoge instelling van de ondersteuning kom je op deze e-bike veel verder.

Hij biedt goede verlichting en heeft een comfortabel zadel. Hij heeft parkeerassistentie en indicatoren op de ventielen voor lage bandenspanning. Wel is er kans dat je bij het uitzetten van de standaard met de punt van je schoen de remkabel mee trekt en is het display in vol zonlicht wat moeilijker afleesbaar.

Specificaties

Regeling motorkracht Bewegingssensor Plaats motor Voorwiel Soort versnellingen Naaf, 8 versnellingen Accu Li-ion, losneembaar, 3,1 kg Gewicht 28,5 kg

