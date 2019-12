Krups Dolce Gusto Infinissima KP1708 zwart

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Dolce Gusto Infinissima is verkrijgbaar in zwart, rood of wit. Met de Infinissima zet je koffie door middel van Dolce Gusto koffiecapsules. Een cappuccino of een ander melkvariant zet je met de speciale (poeder)melk capsules van Dolce Gusto. De Infinissima is een compacte machine, met een opvallend design.