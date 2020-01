Krups Dolce Gusto Infinissima KP173B grijs

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Krups Dolce Gusto Infinissima is verkrijgbaar in verschillende kleuren en prijzen. Je gebruikt koffiecupjes van Dolce Gusto. Koffievarianten met melk kun je maken met Dolce Gusto melkcapsules. Het is een compacte machine met een opvallend design, waarmee je één kopje tegelijk kunt zetten. Het roostertje waarop het kopje staat kun je omhoog en naar beneden schuiven om zo grotere of kleinere kopjes eronder te zetten.