Kingpolis fietsservice-abonnement: review

Het fietsservice-abonnement bestaat uit een doorlopende fietsverzekering en een uitgebreide menukaart aan service-elementen. Om met het goede nieuws te beginnen: de doorlopende fietsverzekering van Europeesche is aanzienlijk beter dan de polis die vorig jaar een mager zesje kreeg in onze fietsverzekeringentest (Consumentengids mei 2012).

Betere dekking

Dat zit hem met name in de ruimere dekking, die nu onder meer werelddekking en verhaalsrechtsbijstand bevat en niet langer een eigen risico kent in geval van diefstal of totaal verlies. Ook wordt er ruimhartiger uitgekeerd als de fiets na 4 of 5 jaar wordt gestolen en wordt de schade vergoed als de (niet op slot staande) fiets wordt ontvreemd uit een afgesloten schuur of berging.

Minder flexibel

De betere dekking compenseert ruimschoots dat de vernieuwde fietsverzekering minder scoort op flexibiliteit. De consument zit voor het afsluiten en het melden en herstellen van schade immers vast aan zijn rijwielhandelaar. En in geval van diefstal of totaal verlies volgt nu uitkering in natura, oftewel een vergelijkbare fiets, in plaats van een geldbedrag.

Service-elementen

Wat het fietsservice-abonnement onderscheidt van concurrerende producten, zijn de zogenoemde service-elementen: extraatjes die de rijwielhandelaar al dan niet kan opnemen en waarvan iedere consument voor zichzelf moet uitmaken of ze voor hem of haar de moeite waard zijn. Van sommige elementen zien wij de toegevoegde waarde wel in (een gratis leenfiets, prijsindexatie van 5% per jaar), van andere (zadel-omruilgarantie) wat minder. Hulpverlening bij pech is met name voor bezitters van de steeds populairder wordende elektrische fietsen (e-bikes) standaard opgenomen. Gezien de doorgaans oudere doelgroep, zwaardere rijwielen en grotere afstanden die je daarmee aflegt, is dat een goede zaak.

Prijzige extraatjes

Dat de extraatjes het abonnement meer of minder prijzig maken, spreekt vanzelf. Maar prijzig is het sowieso. Ter illustratie, hoewel het natuurlijk enigszins appels met peren vergelijken is: voor het goedkoopste abonnement (waarbij je bijvoorbeeld alleen voor diefstal bent verzekerd en dus niet volledig casco), voor de goedkoopste stadsfiets (maximaal €250) in de goedkoopste regio ben je €3,85 per maand kwijt. Bij een concurrent als de Hema kunnen (oudere) fietsers al vanaf €2,20 terecht, terwijl bij Unigarant de laagste maandpremie slechts €1,25 bedraagt. Naarmate je meer service-elementen wilt, een duurdere fiets hebt en in een ongunstigere regio woont, lopen de prijsverschillen verder op. Bij het e-bike abonnement, dat begint bij €6,95 per maand, zijn de verschillen met de concurrentie nog groter.

Conclusie

Met dit nieuwe concept richten Kingpolis en Europeesche zich met name op bezitters van de steeds populairder wordende (e-bikes). Deze elektrische fietsen zijn relatief duur in aanschaf en vergen veel onderhoud. Hierdoor rechtvaardigen ze een 'fietsservice-abonnement' een stuk beter dan doorsnee stadsfietsen. Dat pechhulp en de schadegevoelige accu ook onder de dekking vallen is mooi, maar niet uniek. ANWB, Enra en Unigarant bieden die mogelijkheid ook. De overige extraatjes zijn vooral in de categorie 'leuk voor erbij'. De verzekering, ten slotte, is flink verbeterd, maar hoort zowel voor gewone fietsen als voor e-bikes niet tot de absolute top. Dit alles maakt het service-abonnement vooral interessant voor dealers én mensen die hun (elektrische) fiets koesteren als een huisdier.

Wat is het Kingpolis fietsservice-abonnement?

Fietsverzekeringen worden voor het leeuwendeel afgesloten bij de aankoop van de fiets. Bij de detailhandel dus. Om zich daar met zijn vernieuwde fietsverzekering tussen de marktleiders Enra en Unigarant te wurmen, sloeg Europeesche Verzekeringen onlangs de handen ineen met Kingpolis uit Lemmer. Samen lanceerden zij het fietsservice-abonnement, bestaande uit een doorlopende fietsverzekering (diefstal en schade of alleen diefstal) én een combinatie van extra servicediensten zoals:

20% korting op accessoires en onderdelen;

60 maanden garantie;

Gratis leenfiets;

Winterbeurt met haal- en brengservice;

2 Maanden zadel-omruilgarantie;

Volledig onderhoud;

Hulpverlening bij pech;

Accu- en motorgarantie (bij e-bikes).

Voordeel voor de winkelier

Van deze uitgebreide menukaart kan de lokale fietsspecialist zelf een service-abonnement samenstellen voor zijn klanten. Uiteraard betekent meer service een hogere premie. Het voordeel voor de winkelier is duidelijk: gegarandeerde business en een betere bezetting van de werkplaats, aangezien klanten voor reparaties en vervangingen alleen bij hem terecht kunnen. Wij onderzochten of het nieuwe concept ook interessant is voor de consument.

