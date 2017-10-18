Chinese camera-app verzamelt onnodig data

Sommige apps maken niet alleen verbinding met je fotocamera, maar verzenden ook informatie naar de fabrikant of andere dataverzamelaars. Dat blijkt uit een test van onze Duitse zusterorganisatie ‘Stiftung Warentest’. Ze bestudeerde de data die door verschillende camera-apps wordt verzonden, zowel via de iPhone als Android smartphones.

De uitschieter is de Chinese cameramaker ‘Yi’. Maar ook Sony verstuurt onnodig data naar eigen servers.

Data naar China

De ‘Yi’-app, waarmee je foto’s van de Yi M1 op je smartphone kan plaatsen, stuurt data naar Chinese servers. Zo versturen ze de naam en het wachtwoord van de wifiverbinding tussen je camera en smartphone, een code (MAC-adres) om je smartphone en camera te identificeren en de naam van je netwerkprovider.

Bepaalde data komt ook bij advertentiegiganten Google en Facebook terecht. Onnodig, want voor het gebruik van de app zou deze informatie helemaal niet verstuurd hoeven worden.

Zonder toestemming

Ook opvallend: de gebruiker wordt niet geïnformeerd over deze verzonden data. Er wordt geen toestemming aan de gebruiker gevraagd om data te verzenden. Je kunt ook nergens weigeren om deze data te verzenden.

Locatie wordt vaak gedeeld

Ook de app van Sony stuurt informatie over de camera en de telecomprovider van je telefoon naar eigen servers. Locatiegegevens worden door de app naar Apple (bij iPhone) en Google (bij Android smartphones) verstuurd.

De Android-apps van Fujifilm en Olympus en de iOS-apps van Nikon en Olympus versturen ook locatiegegevens.

Er zijn ook apps die het beter doen. Deze apps versturen geen persoonlijke data:

De iOS-apps van Canon, Fujifilm, Panasonic en Ricoh.

De Android-apps van Canon, Panasonic, Ricoh en Nikon.

Wees voorzichtig

Soms is het mogelijk om apps minder machtigingen te geven in Android en iOS. Zo krijgt de app geen toegang tot bepaalde informatie, zoals je locatie. Dit werkt helaas niet altijd.

Geteste apps

De volgende camera-apps verzenden data naar bedrijven:

Canon Camera Connect

Fujifilm Camera Remote

Nikon SnapBridge

Olympus Image Share

Panasonic Image App

Ricoh Image Sync

Sony PlayMemories Mobile

Yi Mirrorless

Lees meer over camera-apps: