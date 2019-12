Foto's afdrukken

Foto's bestellen

Een heel goede mogelijkheid om foto’s te laten afdrukken is een afdrukservice. Daar worden uw bestanden afgedrukt op ‘gewoon’ fotopapier. Hierdoor zijn de houdbaarheid en kleurechtheid prima.

Bij de meeste afdrukservices kunt u de foto’s afhalen bij een filiaal in de buurt of ze laten opsturen via de post. De meeste afdrukservices willen dat u de foto’s in jpeg-formaat aanlevert. Meestal geldt: hoe meer foto't u laat afdrukken, des te lager de prijs per fotoafdruk.