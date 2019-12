Sony DSC-RX0

Eerste indruk|De Sony RX0 is een GoPro-lookalike camera met een grote beeldsensor en een flink prijskaartje. Voor wie is deze camera geschikt?

Kleine krachtpatser

De Sony RX0 is een goede, kleine en krachtige camera. Tegelijkertijd is de camera alleen geschikt voor een kleine groep liefhebbers en professionals. Voor het gebruik als actioncam is de groothoek van een camera zoals de GoPro prettiger en ook de prijs van die camera’s is vaak lager. Met een adviesprijs van €850 is deze kleine camera ook zeker niet goedkoop.

Wil je meer alledaagse foto’s of video’s maken, dan is een geavanceerde compactcamera of travelzoom vaak weer handiger. Heb je de specifieke wens voor een camera die tussen een compactcamera en actioncam inzit en is de prijs voor jou minder belangrijk, dan zal de RX0 je niet teleurstellen.

Goede foto- en filmkwaliteit in kleine behuizing

De foto’s van de RX0 zijn van goede kwaliteit en doen niet veel onder bij een goede travelzoomcamera. De belichting van de foto is goed gebalanceerd en ook de stabilisatie van foto’s is goed. De foto’s zijn in donkere omstandigheden van minder, maar zeker niet verkeerd voor zo’n klein toestel. Er is wel wat meer ruis zichtbaar.

Ook video’s zijn van hoge kwaliteit. De HD video’s zien er goed uit en de geluidskwaliteit van de interne microfoon is opvallend goed voor een camera die ook geschikt is om in meer extreme omstandigheden te gebruiken.

Actioncam?

Het is mogelijk om de camera in extreme omstandigheden te gebruik, maar toch zijn er ook verschillen met andere actioncams.

Wat is er hetzelfde?

De camera is zonder extra behuizing onder water te gebruiken en kan tegen een stootje. De camera is ook ongeveer net zo groot als een GoPro (5.9 x 4.0 x 3.0 cm). De camera werkt prima nadat we hem een kwartier lang op 10 meter diepte hebben gehouden. Ook het laten vallen van de camera in water zorgt niet voor problemen. Om te zien of de camera ook goed tegen een stootje kan hebben we hem meerdere malen van 1 meter hoogte op straat laten vallen. Ook dit leverde geen problemen op. Sony geeft zelf aan dat de camera nog meer kan hebben. Zou overleeft hij volgens Sony ook een val van 2 meter.

Wat is er anders?

Vergeleken met de GoPro heeft de RX0 een lens met een kleinere groothoek. Dat betekent dat je met de RX0 een wat minder weidse blik op de wereld hebt, maar dat er weer meer details op zichtbaar zijn. Zo’n beeld komt grofweg overeen met het beeld van een uitgezoomde compactcamera. Optisch zoomen is met de RX0 niet mogelijk. Omdat het beeld van de RX0 wat meer 'ingezoomd' is moet je de lens beter op je onderwerp richten in vergelijking met de Gopro. Bij het gebruik als actioncam is het juist vaak handig dat je die extra brede blik hebt, omdat je de camera tijdens de 'actie' vaak niet perfect kan richten.

Bediening

De kleine camera is te bedienen via de verschillende knoppen op de bovenkant en aan de achterkant. Maar je kunt ook een app op je smartphone gebruiken om de camera te bedienen. Het is zelfs mogelijk om meerdere van deze camera’s tegelijk te bedienen, een functie die duidelijk bedoeld is voor de meer professionele gebruiker.

Lees meer: