Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 7 uit 2023.Weg bij je bank (p. 10-13) Bankenmonitor Betaalrekening vergelijken Overstappen van bank De goedkoopste betaalrekening Bankieren zonder internet De Belastingdienst regeert mee (p. 14-17) Rapport aanpak fiscale regelingen 2023 Rapport IBO vermogensverdeling 2022 Wachten of zelf betalen (p. 24-25) Consumentenbond dient handhavingsverzoek in Position paper 2022 Consumentenbond (pdf) Problemen op reis (p. 26-29) Zaak 1546/5438 Zaak 192651/197932 Reis naar Lanzarote Fiscale wintertips (p. 41-43) Bedragen en vermogen zorgtoeslag Bedragen en vermogen huurtoeslag Inloggen bij Toeslagen verandert Schenken voor de eigen woning Bekijk overzichten van eerdere edities Ga naar Geldgids.nu