icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Geldgids 7/2023

Voor elke Geldgids stelt de redactie een lijst met handige websites samen. Hieronder staat de lijst voor lezers die aan de slag willen met onderwerpen uit Geldgids 7 uit 2023.

Gepubliceerd op:15 december 2023

Weg bij je bank (p. 10-13)

De Belastingdienst regeert mee (p. 14-17)

Wachten of zelf betalen (p. 24-25)

Problemen op reis (p. 26-29)

Fiscale wintertips (p. 41-43)

Bekijk overzichten van eerdere edities
Ga naar Geldgids.nu