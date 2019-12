Bye bye Air Miles

Air Miles die vóór het jaar 2013 zijn gespaard, komen per 1 december 2018 te vervallen. Volgens Air Miles-eigenaar Loyalty Management Nederland waren eind september 2,5 miljard Air Miles nog niet verzilverd. ’650.000 spaarders moesten op dat moment nog in actie komen’, zegt woordvoerder Ewald van Rooij. De Geldgids heeft 7 handige tips voor consumenten die hun Air Miles op de valreep willen redden.

Tip 1

Met de gespaarde Air Miles kun je in de Air Miles Shop bijvoorbeeld producten met of zonder bijbetaling (Miles Only) kopen. Opvallend is dat er in de webwinkel geen productspecificaties staan. Mogelijk is dat bewust gedaan, zodat consumenten minder snel de prijzen vergelijken met die in andere webwinkels.

Globaal is 1 Air Mile 1 eurocent (€0,01) waard. Maar bij sommige producten krijg je deze inruilwaarde niet. Neem de Soehnle Luchtreiniger ‘AirFresh Wash 500. Die kost in de webshop 20.000 Air Miles + €69,99. Bij andere webwinkels is die te koop voor €214. Bij dit product is 1 Air Mile dus maar €0,007 waard.

De Fysic Smarthone voor senioren kost 19.998 Air Miles. Bij andere webwinkels, waaronder bol.com en mediamarkt.nl, is de telefoon te koop voor €199. In dit voorbeeld is 1 Air Miles dus wel ongeveer €0,01 waard. Wie zo veel mogelijk waar voor zijn Air Miles wil krijgen, moet dus héél goed prijzen vergelijken.

Tip 2

Het aanbod in de webwinkel is niet erg groot. Er moet maar net een product van je gading bij zitten. Wie de besteding wil uitstellen, kan bij bijvoorbeeld bol.com of klm.com Air Miles inwisselen voor een Air Miles cadeaubon. Zo verleng je de ‘bewaartermijn’ van je Air Miles.

Bij klm.com kun je bijvoorbeeld 2500 Air Miles inwisselen voor een kortingsvoucher van €25 die je alleen kunt inwisselen bij een pakketreis (vlucht, hotel en/of auto). Hier krijg je dus €5 voor 500 Air Miles. De bon is wel maar 6 maanden geldig.

Een tegoed van 500 Air Miles levert bij bol.com de helft minder op, namelijk een tegoedbon van €2,50. Deze bon is wel weer langer geldig: 3 jaar. De bewaartermijn van een tegoedbon verschilt dus per aanbieder.

Tip 3

Verschillende winkels bieden de mogelijkheid om Air Miles in te wisselen voor korting op producten. Let ook hierbij goed op de inruilwaarde van je Air Miles. Bij Albert Heijn is een Air Mile 2 keer zoveel waard als bij bol.com als je een dvd koopt. Voor 500 Air Miles krijg je bij AH €5 korting. Koop je dezelfde dvd bij bol.com (een zusterbedrijf van Albert Heijn), dan krijg je maar €2,50 korting. Bij AH kun je ook 1000 Air Miles inwisselen voor €5 op je boodschappen. Deze actie is weer net zo ongunstig als die van bol.com.

Tip 4

Voor 500 Air Miles kun je ook een dinerbon ter waarde van €20 krijgen. Een Air Mile is dan maar liefst €0,04 waard. Je moet je wel aan heel wat regeltjes houden: je moet via een bepaalde website reserveren, met minstens 2 personen minimaal een 3-gangenmenu kiezen en de prijs van het tweede diner volledig betalen. Je mag de bon niet besteden of zaterdagen en feestdagen, en hij is maar 1 jaar geldig.

Tip 5

Bij de Air Miles Shop betaal je per bestelling 598 Air Miles voor de bezorging. Plaats je bestellingen dus altijd in één keer om de bezorgkosten te minimaliseren.

Tip 6

Maak de oude Air Miles zo snel mogelijk op. Wachten tot de allerlaatste dag waarop je ze kunt inwisselen, betekent een risico. Enige tijd geleden zijn er problemen met de bereikbaarheid van de website geweest, omdat consumenten massaal op hetzelfde moment hem bezochten. Volgens woordvoerder Van Rooij (Loyalty Management Nederland) gebeurde dat vlak nadat consumenten een brief over hun Air Miles hadden ontvangen. Inmiddels zijn die problemen verholpen, maar garantie dat het op 30 november ook goed gaat, heb je natuurlijk niet.

Tip 7

Air Miles schenken aan een goed doel kan ook. 200 Air Miles zijn dan goed voor €1. Laat je Air Miles in elk geval niet verlopen. Schenk het dan in ieder geval weg. Doe je dat niet en laat je het tegoed vervallen, dan gaat het geld namelijk terug naar de bedrijven die de Air Miles hebben uitgegeven.

Tot slot nog een laatste tip voor wie juist wil beginnen met Air Miles sparen. Tegenwoordig moet je €2,50 betalen voor een spaarpas. Een digitale kaart is gratis.

Ga naar Geldgids.nu