Bij hypotheekaanvragen van 57-plussers mogen geldverstrekkers bij het bepalen van de maximale hypotheek kijken naar de werkelijke maandlasten. Ze mogen dan van toezichthouder Autoriteit Financiële Markten afwijken van de strikte regels (de ‘standaardnormen’). De bank hoeft niet meer te kijken of de klant genoeg inkomen heeft om de hypotheek af te lossen. Voor veel senioren met een laag inkomen is dit de oplossing om te kunnen verhuizen of te verbouwen. Uiteraard moeten ze wel de nieuwe lasten kunnen betalen.

Banken kunnen senioren dus maatwerk bieden, maar zijn dat niet verplicht. Helaas weigert de helft van de geldverstrekkers de soepeler regels bij senioren te hanteren; zie tabel. Uit recent onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat minder dan de helft van de banken de werkelijke lastentoets of een andere vorm van maatwerk toepast (zie tabel). In dit onderzoek is gevraagd hoe de geldverstrekker omgaat met de aanvraag van een nieuwe aflossingsvrije hypotheek. Bij ruim de helft van de geldverstrekkers stopt de aanvraag simpelweg als de klant niet aan de standaardnormen voldoet. Dit betekent dat banken hypotheekaanvragen van senioren dus hoogstwaarschijnlijk regelmatig onnodig afwijzen. Juist nu senioren geacht worden langer zelfstandig te blijven wonen, kunnen daardoor plannen om de woning levensloopbestendig te verbouwen of naar een levensloopbestendige (vaak goedkopere) woning te verhuizen gedwarsboomd worden. Let op: banken zien het 'meenemen' van een bestaande hypotheek naar een nieuwe koopwoning ook als een nieuwe hypotheekaanvraag. Strikt genomen sluit je dan een nieuwe hypotheek af en neem je alleen de hypotheekvorm en -voorwaarden mee.

Bij een nieuwe hypotheekaanvraag mag de aflossingsvrije hypotheek bij vrijwel alle geldverstrekkers maximaal 50% van de marktwaarde van de woning zijn. Wie gaat verhuizen en een hogere aflossingsvrije hypotheek heeft, zal het deel van de aflossingsvrije hypotheek dat boven 50% van de marktwaarde van de nieuwe woning komt, moeten aflossen.

Hypotheekgarantie

Als een 57-plusser een aanvraag doet voor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), mag de geldverstrekker ook de werkelijke lastentoets toepassen. Dit kan vooralsnog alleen als de huiseigenaar verhuist naar een goedkopere koopwoning en de lasten omlaaggaan. Of als de lasten omhooggaan doordat je meer gaat aflossen of verhuizing dringend gewenst is omdat je een levensloopbestendige woning nodig hebt. In de praktijk maakt ook dan maar minder dan de helft van de geldverstrekkers gebruik van de werkelijke lastentoets. Vaak gaat het om dezelfde geldverstrekkers die ook soepeler zijn bij hypotheken zonder NHG. Opvallend is overigens dat ING alleen bij AOW'ers de werkelijke lastentoets toepast. Bij klanten tussen 57 jaar en de AOW-leeftijd doet zij dat niet. En ING en Rabobank passen de werkelijke lastentoets wel toe bij senioren die een aanvraag doen voor een hypotheek zonder NHG, maar niet bij een hypotheek met NHG.

Op de website van Nationale Hypotheek Garantie is meer te lezen over de situaties waarin een bank bij een hypotheek met NHG de werkelijke lastentoets mag toepassen.

Nieuwe aflossingsvrije hypotheek * Wel** Niet ABN Amro Argenta Aegon Attens Hypotheken ASR bijBouwe BLG Wonen Centraal Beheer Florius Hypotrust Comfort ING*** Hypotrust Elan Plus Lloyds Bank Hypotrust Woon Bewust Munt Hypotheken Iqwoon Obvion Merius Philips Pensioenfonds MoneYou Rabobank (niet met NHG) Nationale-Nederlanden RegioBank NIBC Direct SNS Reaal Triodos Bank Robuust Hypotheken SKP HQ Syntrus Hypotheken Van Lanschot Venn Hypotheken Vista Hypotheken Woonfonds



Peildatum: 25 oktober 2018

* Bij Allianz, Nationale-Nederlanden, NIBC (vanaf 2019) en Tulp Hypotheken is een hypotheek op basis van werkelijke lasten wel mogelijk met NHG. Bij ING en Rabobank alleen zonder NHG.

** Bij banken die een nieuwe aflossingsvrije hypotheek voor 57-plussers afsluiten is er vrijwel altijd sprake van maatwerk.

*** ING toetst alleen op werkelijke lasten bij AOW'ers en niet voor mensen die binnen 10 jaar de AOW-leeftijd bereiken. Uitzondering daarop zijn mensen tot 4 jaar voor pensioendatum (overbruggen/AOW gat etc.) met aantoonbaar spaargeld.

Allianz en Hypotrust Goede Start Hypotheek alleen mogelijk met NHG. Colibri Hypotheken en Tulp Hypotheken bieden geen aflossingsvrije hypotheken aan. Hypotrust Elan Plus en de hypotheek van Van Lanschot kunnen niet worden afgesloten met NHG.