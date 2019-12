Schenken riskant voor bijstand

Wie een kind of vriend met een bijstandsuitkering financieel ondersteunt, kan problemen veroorzaken. De gemeente kan de uitkering intrekken of zelfs een boete geven. Dat blijkt uit een rondgang van de Geldgids.

Gemeenten hebben vaak strenge regels voor schenkingen aan bijstandsgerechtigden. Zo verrekenen Amsterdam en Rotterdam de schenking met de uitkering als de gift meer is dan €1200 per jaar, terwijl schenkingen tot €2173 per jaar belastingvrij zijn. Komt de schenking van de ouders, dan is de jaarlijkse belastingvrijstelling zelfs €5428.

De Belastingdienst kijkt bij de maximumbedragen dus naar degene die schenkt. Als de ouders €5428 schenken en een broer geeft nog eens €2173, dan is het totale bedrag belastingvrij.

Optellen

De gemeente telt alle schenkingen bij elkaar op. Een voorbeeld: als de ouders €1000 schenken en een broer €400, dan wordt daarmee het maximum van €1200 overschreden.

De gemeente kijkt ook naar schenkingen in natura. Als de broer een fiets of iedere maand een voedselpakket geeft, telt de waarde van die schenkingen ook mee.

Vermogen

Een bijstandsgerechtigde mag niet meer dan €6120 aan vermogen hebben. Voor een echtpaar is dat het dubbele (€12240). Het is niet genoeg om jaarlijks onder de vermogensgrens te blijven. De aangegeven grenzen gelden voor de hele periode van de bijstand.

Stel, een alleenstaande heeft €3000 vermogen en vraagt bijstand aan. Hij (zij) maakt het bedrag in de loop van het jaar op. In het jaar daarop heeft hij €100 op de spaarrekening staan en krijgt hij een erfenis van €6000. De gemeente telt het inmiddels verdwenen vermogen van €3000 toch mee en stelt het vermogen vast op €9000. Voordat hij weer bijstand krijgt, moet hij eerst €2880 aan vermogen (€9000 - €6120) opmaken.

