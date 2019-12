Opletten bij WOZ-bureaus

Er zijn steeds meer bureaus op internet die burgers aanbieden om gratis bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking. De bureaus kunnen namelijk voor elk terecht bezwaar een kostenvergoeding van maximaal ruim €700 claimen bij de gemeente. Maar uit meldingen van consumenten blijkt dat ook zij soms nog geconfronteerd worden met kosten.

Zo heeft de Waarderingskamer meldingen gekregen van burgers die niet in de gaten hadden dat ze een doorlopende machtiging hadden afgegeven voor een WOZ-bezwaar. Het bureau maakt dan het volgende jaar automatisch weer bezwaar. ‘Mensen krijgen bijvoorbeeld een telefoontje van de gemeente die de woning wil bekijken in het kader van een ingediend bezwaar, terwijl ze helemaal niet weten dat er een bezwaar was ingediend’, zegt Ruud Kathmann van de Waarderingskamer. Deze mensen worden dan soms ineens geconfronteerd met kosten, doordat ze een vergoeding moet betalen voor het intrekken van een bewaar.

Ook de Consumentenbond kreeg een soortgelijke melding van een consument die in zee was gegaan met WOZ-ombudsman. Na een boze mail van de consument beloofde het bureau dat het geen bezwaar ging maken en dat het zijn werkwijze zou aanpassen. ‘Mensen moeten zich voortaan opnieuw aanmelden om bezwaar te maken’, schreef het bureau haar terug.

Andere klachten over WOZ-bureaus zijn dat ze machtigingen laten tekenen op bijvoorbeeld een drukke beurs, terwijl de consument denkt dat hij alleen maar zijn gegevens afgeeft. Of dat consumenten informatie over de WOZ-waarde op de site van een bureau zoeken en ‘per ongeluk’ een machtiging afgeven.

Kathmann benadrukt dat de Waarderingskamer nog geen uitspraken kan doen over de mate waarin de genoemde problemen zich werkelijk voordoen. De overheid gaat volgens hem nu een onderzoek hiernaar doen. Volgens Kathmann kan het nog wel een jaar duren voordat de resultaten hiervan bekend zijn.

