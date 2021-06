Eco-Score op voeding: wat is het?

Eco-Score is een in Frankrijk ontwikkeld duurzaamheidslogo. Dit voedselkeuzelogo laat de totale milieuscore van een product zien.

Milieuscore

Eco-Score lijkt op het Energielabel en Nutri-Score. Het label geeft voedingsmiddelen een milieuscore van A tot E. Die letters worden toegekend op basis van een levenscyclusanalyse en 4 indicatoren:

de productiewijze (bijvoorbeeld biologisch)

de herkomst van de ingrediënten

de verpakking

bedreigde soorten

België en Duitsland

In België en Duitsland zijn al supermarkten die werken met dit klantvriendelijke systeem.

Bij de Belgische supermarktketen Colruyt kunnen klanten in een app de Eco-Score van zo’n 2500 producten van het eigen merk bekijken. Colruyt wil het label in de toekomst ook op de verpakkingen gaan zetten.

Ook het Duitse Lidl experimenteert met Eco-Score.

Uniform keuzelogo

Onze Belgische zusterorganisatie Test-Aankoop juicht het Eco-Score-initiatief toe. Test-Aankoop wil dat de Europese Commissie vaart zet achter de invoering van een uniforme Europese Eco-Score. Ook wij vinden het goed dat er wordt gewerkt aan keuzelogo’s voor duurzaamheid. Naast invloed op je gezondheid, heeft je voeding impact op de wereld om je heen. Het is goed als een logo dat beter inzichtelijk kan maken.

Verschillende systemen

Duurzaamheid is niet makkelijk in getallen te vangen. Daarom vinden we het wel belangrijk om eerst verschillende systemen goed te vergelijken, voordat er een nieuw logo wordt geïntroduceerd. Daarnaast moet een logo direct begrijpelijk zijn voor het winkelend publiek en de betrouwbaarheid moet natuurlijk in orde zijn.