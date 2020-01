Geprobeerd: duurzaam vlees direct van de boer

Minder of geen vlees eten is goed voor het milieu. Wil je toch vlees eten, dan is er ook een meer duurzame manier. Bij Crowdbutching bestel je vlees direct bij één van de aangesloten boeren. Dat is gunstig voor dier, boer en milieu. En het voorkomt voedselverspilling. Alle veehouders van Crowdbutching werken met oog voor dier en milieu.

Wat is crowdbutching

Bij crowdbutching koop je samen met andere consumenten een deel van een koe, totdat het dier voor 100% verkocht is. Dan pas gaat het dier naar de slacht. Je bestelt je vleespakket via Koopeenkoe.nl. Naast rundvlees kun je kiezen voor kip, varken, geit en kalkoen. Er zijn diverse pakketten, zoals biologisch en niet-biologisch, premium en basispakketten en in verschillende hoeveelheden. De minimale afname wisselt per dier en pakket. Bijvoorbeeld voor rundvlees is het minimum 2 kilo.

Duurzaam vlees

Crowdbutching is een duurzame manier van inkopen. Bij crowdbutching bestel je je vlees direct bij één van de boeren. Daardoor vermindert het aantal schakels tussen boer en consument. Zo verdient de boer meer aan zijn vee en betaalt de consument een supermarktprijs voor hoge kwaliteit vlees. Ook steun je er de duurzame landbouw in eigen land mee en voorkomt het voedselverspilling. Er wordt pas geslacht als het dier voor 100% verkocht is.

Dierenwelzijn

Alle boeren van Crowdbutching werken ‘natuurinclusief’, dus met oog voor dier en milieu. Zo gebruiken de boeren geen preventieve antibiotica. De afstand tussen boer en slachterij wordt kort gehouden, om het transport zo diervriendelijk mogelijk te maken. Ook de slacht gebeurt met respect voor het dier: kleinschalig en de dieren krijgen de tijd om tot rust te komen voor ze geslacht worden.

Hoe het werkt

Wij bestelden bij Koopeenkip.nl een biologisch kippakket van 4,5 kilo bij boer Bart Kok uit Lelystad. Zodra het dier verkocht is, krijg je bericht dat er geslacht gaat worden. Ons kippenpakket bestond uit 16 maaltijden voor 2 personen à €74,95. Dat komt neer op €2,34 per persoon per maaltijd. Het vlees werd gekoeld en vacuümverpakt keurig op tijd thuisbezorgd en was van goede kwaliteit.

Het verse vlees kun je 5 dagen bewaren in de koelkast. Ingevroren blijft het vlees één jaar goed in de vriezer. Bedenk wel dat je ruimte in je vriesvak moet hebben. Een klein pakket (zo'n 3 kilo) past nét in een halve lade. Ook heb je geduld nodig, want het duurt minimaal 2 weken voordat je je pakket krijgt. Rundvlees duurt door het rijpingsproces van het vlees minimaal 4 weken.

Voordelen

goede prijs-kwaliteitverhouding

betere opbrengst voor de boer

lokaal geproduceerd

natuurinclusief, dus met aandacht voor dier en milieu

herkomst en productiewijze duidelijk

prima bestel- en bezorgprocedure

Nadelen:

van bestelling tot levering duurt enkele weken

je moet thuis zijn om de bestelling aan te nemen of de buren inseinen

je hebt een (half)leeg vriesvak nodig

vlees belast het milieu meer dan plantaardige eiwitbronnen

Crowdfarming

Ook mediterrane producten als sinaasappels, citroenen, olijfolie en amandelen kun je gezamenlijk met andere consumenten kopen. Dit kan via crowdfarming. Je 'adopteert' bijvoorbeeld (een deel van) een sinaasappelboom en in ruil daarvoor worden de vruchten naar je opgestuurd.

Ook hier koop je de producten direct van de boer. Ditmaal in bijvoorbeeld Spanje, Frankrijk of Italië. Zo vloeit er meer geld naar lokale boeren en steun je de duurzame landbouw.

