Corona en je hypotheek

De coronacrisis zorgt helaas ook voor financiële problemen. Bij steeds meer banken is het mogelijk je maandelijkse hypotheeklasten tijdelijk stop te zetten. Of dit verstandig is om te doen, hangt af van je persoonlijke situatie.

De banken (ABN Amro voorop) hebben gezegd dat ze klanten, die in de financiële problemen komen door de Coronacrisis, niet laten vallen. Zo krijgen ondernemers uitstel van betaling.

Voor particulieren en zzp'ers is het (binnenkort) mogelijk de betaling van de hypotheeklasten met enkele maanden op te schorten. Dit kan een goede oplossing zijn, maar er zit ook nadelen aan.

Uitstel, geen afstel

Dat er tijdelijk geen hypotheek wordt afgeschreven is fijn. Maar na afloop van de 'betaalpauze', moet je de uitgestelde bedragen alsnog betalen. Je maandlasten gaan dan tijdelijk omhoog.

Na 4 maanden geeft de bank door aan het BKR dat er een betalingsachterstand is, waarvoor een regeling is afgesproken. Na het beëindigen van de betaalpauze, blijft deze melding nog 5 jaar bewaard. Dit kan problemen opleveren bij het aanvragen van een nieuwe hypotheek of lening.

Voorzie je voor langere tijd financiële problemen, ook na de coronacrisis? Dan is een betaalpauze van de hypotheek waarschijnlijk niet de beste oplossing. Misschien is dit wel het juiste moment om serieus werk te maken van je andere financiën. Kan de energierekening niet omlaag door te over te stappen? Schrap overbodige abonnementen en reorganiseer je verzekeringen.

Heb je nog een 'ouderwetse' hypotheekvorm met een gekoppelde kapitaalverzekering eigen woning (KEW) of spaarrekening eigen woning (SEW)? Bekijk dan samen met een financieel adviseur of het mogelijk is om tijdelijk minder in te leggen op de gekoppelde verzekering of spaarrekening.

Wat doen de banken?

'In 2008 zaten banken zelf in de problemen. Nu zijn we onderdeel van de oplossing.' Dit zijn de woorden van ABN Amro-topman Kees van Dijkhuizen. Als eerste kwam de bank met een speciale coronaregeling voor klanten met een hypotheek of lening.

Die krijgen 3 maanden betaalpauze. Hierna begin je met het terugbetalen van de gemiste termijnen. Daarvoor heb je uiterlijk tot 31 december 2021 de tijd. De bank rekent geen kosten of extra rente voor de regeling. Bij ING staat op de website dat je vertragingsrente betaalt, maar de bank heeft aan ons bevestigd deze niet in rekening te brengen.

Ook veel andere geldverstrekkers hebben inmiddels speciale regelingen aangekondigd. Andere geldverstrekkers verwijzen naar het bestaande beleid voor betalingsachterstanden. De vaak strenge regels voor het maken van een betaalafspraak zijn hierin tijdelijk versoepeld.

De onderstaande tabel zullen wij de komende tijd regelmatig updaten:

Geldverstrekker Betaalpauze ABN Amro 3 maanden Aegon ja, termijn in overleg Allianz 3 maanden Argenta ja, termijn in overleg ASN Bank 3 maanden of een lager maandbedrag ASR ja, termijn in overleg Attens ja, termijn in overleg BLG Wonen 3 maanden of een lager maandbedrag Centraal Beheer apri/mei/juni of een lager maandbedrag Florius 3 maanden Hypotrust niet bekend ING ja, termijn in overleg Lloyds Bank 3 maanden MoneYou 3 maanden Munt Hypotheken ja, termijn in overleg Nationale-Nederlanden 3 maanden Obvion 3 maanden Rabobank 3 maanden Reaal ja, termijn in overleg Regiobank 3 maanden of een lager maandbedrag SNS 3 maanden of een lager maandbedrag Syntrus Achmea ja, termijn in overleg Triodos Bank niet bekend Woonfonds april/mei/juni of een lager maandbedrag

Fiscale consequenties

Als de hypotheek na 2012 is afgesloten, dan moet je verplicht aflossen om in aanmerking te komen voor renteaftrek. Rente die je niet betaalt, mag je niet aftrekken. Wel moet je gewoon belasting blijven betalen over het eigenwoningforfait. Een betaalpauze kan hierdoor leiden tot een fors lager fiscaal voordeel in 2020.

Ontvang je op dit moment een voorlopige teruggave? Dan is het misschien slim die aan te passen om een tegenvallende eindafrekening in de belastingaanslag 2020 te voorkomen. Maar aanpassen is niet verplicht. Denk je volgend jaar meer financiële ruimte te hebben dan nu, dan mag je ervoor kiezen de voorlopige teruggave niet aan te passen.

Maar als je de uitgestelde rente over 2020 in 2021 betaalt, dan mag je die rente alsnog volledig aftrekken in de aangifte 2021. Fiscaal gezien maakt het in principe niet uit of je de rente maandelijks, ineens of volgens een ander schema betaalt. Loop je meer vertraging op, dan is de rente alleen aftrekbaar als je een nieuw aflossingsschema afspreekt met de bank.

Beschermd met NHG

Heb je een hypotheek met NHG afgesloten? NHG is normaal bedoeld als vangnet voor mensen die na de verkoop van de woning met een restschuld blijven zitten. Bijvoorbeeld door werkloosheid of overlijden.

NHG heeft laten weten ook bescherming op maat te kunnen bieden aan mensen die te maken krijgen met de economische gevolgen van de coronacrisis. Neem hiervoor contact op met je bank of adviseur en wijs hem op deze mogelijkheid.

