icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

30 miljoen Facebookaccounts leeggeplukt

Nieuws
|
Via de 'Weergeven als' functie van Facebook hadden hackers toegang tot de gegevens van 30 miljoen gebruikers. Check of jouw account hier deel van uit maakte.
peter kulche

Peter Kulche   Expert ElektronicaBijgewerkt op:19 oktober 2018

facebook

Facebook heeft een ‘Weergeven als’ functie waarmee je ziet wat bekenden of onbekenden op jouw profielpagina kunnen zien. Op zich handig maar juist deze functie had een lek waardoor hackers in september konden inloggen als eigenaar van het profiel.

 

Op dit moment is de functie van de Facebooksite verdwenen. Facebook Nederland meldt dat dit tijdelijk is tot de functie weer veilig werkt.

Gegevens van 30 miljoen gebruikers

In korte tijd konden hackers de gegevens van in 30 miljoen gebruikers sponzen. Denk aan naam, adres, woonplaats, studie, beroep, bezochte locaties, et cetera. Informatie die bedoeld is voor vrienden kan in handen van hackers leiden tot misbruik en gerichte aanvallen.

Op de pagina van het helpcentrum van Facebook kun je checken of jouw account is leeggeplukt. Hoe werkt het?

  • Log in bij Facebook en ga naar de pagina over het beveiligingsincident.
  • In het blauwe blok onderaan de pagina zie je de tekst 'Is mijn Facebook-account beïnvloed door dit beveiligingsprobleem?' Hier zie je ook of jouw account getroffen is.

 

Lees ook: 

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Nieuw & interessant