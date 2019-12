30 miljoen Facebookaccounts leeggeplukt

Facebook heeft een ‘Weergeven als’ functie waarmee je ziet wat bekenden of onbekenden op jouw profielpagina kunnen zien. Op zich handig maar juist deze functie had een lek waardoor hackers in september konden inloggen als eigenaar van het profiel.

Op dit moment is de functie van de Facebooksite verdwenen. Facebook Nederland meldt dat dit tijdelijk is tot de functie weer veilig werkt.

Gegevens van 30 miljoen gebruikers

In korte tijd konden hackers de gegevens van in 30 miljoen gebruikers sponzen. Denk aan naam, adres, woonplaats, studie, beroep, bezochte locaties, et cetera. Informatie die bedoeld is voor vrienden kan in handen van hackers leiden tot misbruik en gerichte aanvallen.

Op de pagina van het helpcentrum van Facebook kun je checken of jouw account is leeggeplukt. Hoe werkt het?

Log in bij Facebook en ga naar de pagina over het beveiligingsincident.

In het blauwe blok onderaan de pagina zie je de tekst 'Is mijn Facebook-account beïnvloed door dit beveiligingsprobleem?' Hier zie je ook of jouw account getroffen is.

