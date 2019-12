Chrome maakt advertenties iets minder irritant

Nieuws|Google Chrome blokkeert sinds zijn laatste update de meest irritante banners. Denk aan advertenties die het hele scherm overnemen en geluid maken. Dat lijkt handig, maar de advertentiestopper is een poging ons weg te houden van echte adblockers, die de volgcookies van Google tegenhouden. Op deze tracking-methode is Google’s advertentiemodel gebaseerd.

Wat wordt geblokkeerd?

Het advertentiefilter in de browser is gebaseerd op de normen die zijn vastgesteld door Google, Facebook en andere partijen in de Coalition for Better Ads. De Chromebrowser blokkeert onder andere pop-up advertenties, vanzelfspelende video’s en niet weg te klikken over-het-schermbanners.

Minder gewone adblockers

Techbedrijven en uitgevers die verdienen aan online advertenties hopen dat door een verbeterde internetervaring minder mensen een echte adblocker gaan installeren. Die adblockers zetten hun advertentie-inkomsten namelijk flink onder druk. Inmiddels heeft 27% van de Nederlanders er een geïnstalleerd.

Reclame blijft je achtervolgen

Het advertentiefilter in Chrome vindt banners die je achtervolgen over het web geen irritante advertenties, terwijl ze dat natuurlijk wel zijn. Denk aan de schoenen die je één keer in een webwinkel hebt bekeken en die je maar blijven achtervolgen. Als pleister op de wonde laat Google je zulke banners blokkeren via de persoonlijke instellingen van je Google-account. Om dit te regelen moet je wel ingelogd zijn bij Google en dat is niet goed voor je privacy.

Advertenties stoppen met behoud van privacy kan beter met een goede adblocker, want die stopt de stalkende advertenties automatisch en zonder ‘hulp’ van Google.

