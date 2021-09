Providers informeren eindelijk over reële internetsnelheid

De Consumentenbond startte eind 2014 de campagne 'Eerlijk over internetsnelheden' toen bleek dat dsl-providers Online.nl, Tele2 en XS4ALL bij het afsluiten van een contract een 'pakketsnelheid' communiceerden. Zij informeerden consumenten niet over de reële internetsnelheid die ze op hun huisadres konden verwachten. Voor dsl-internet is dit relevant, omdat de internetsnelheid afneemt als de afstand tot de wijkcentrale groter wordt. Bij internet via kabel of glasvezel speelt dit niet.

Reële snelheid in contract

De meeste providers hebben de maximaal haalbare snelheid nu ook in het contract staan, alleen Solcon en XS4ALL nog niet. Solcon laat weten dat ze in ieder geval begin 2016 een maximaal haalbare snelheid op de orderbevestiging zullen zetten. XS4ALL heeft al eerder beloofd de snelheid te gaan vermelden in de bevestigingsbrief, maar dat heeft vertraging op gelopen. Zij beloven dit nu in het eerste kwartaal van 2016 op orde te hebben.

Een aandachtspunt voor alle providers is dat de echte snelheid niet opvalt op de websites, dus het blijft opletten voor consumenten.

