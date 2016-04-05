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Replay TV nu beschikbaar voor alle Ziggo-klanten

Nieuws
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Ben je Ziggo-klant en gebruik je Horizon Go, dan kun je nu ook gebruikmaken van Replay TV. Hiermee kijk je tv-programma’s tot 7 dagen terug. Voorheen was deze mogelijkheid alleen voor klanten met een Horizon TV-abonnement én met een Horizon Mediabox.
silvia smit

Silvia Smit   Expert ElektronicaGepubliceerd op:5 april 2016

Replay-TV-Ziggo

Volgens Ziggo heeft Horizon Go de toekomst. Met Horizon Go ben je niet gebonden aan je reguliere tv, maar zijn de 100 zenders binnen- en buitenshuis te bekijken op smartphone, tablet, laptop of pc. De enige vereiste is een internetverbinding, vast of via 3G/4G. Met Replay TV komt daar nu dus bij dat je zelf kunt bepalen wanneer je een programma bekijkt. De Horizon Go app is er zowel voor iOS als voor Android en is door iedere Ziggo-klant te gebruiken.

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