Windows Live Mail niet meer veilig

Nieuws|Windows is volledig gestopt met de ondersteuning van programma’s uit de Windows Essentials software suite, waaronder Windows Live Mail. Het programma krijgt hierdoor geen veiligheidsupdates meer.

Je kunt Windows Live Mail blijven gebruiken, maar door het gebrek aan veiligheidsupdates loop je een risico. Fouten en ‘lekken’ in Live Mail worden niet meer worden opgelost waardoor het mailprogramma onveilig wordt. Je zult niet meteen grote risico’s lopen op een hack, maar het is toch verstandig om snel over te stappen op een andere e-mailtoepassing.

Microsoft raadt gebruikers aan om over te stappen op ‘Mail’, een gratis mailprogramma voor gebruikers van Windows 8 en 10. Je kunt natuurlijk ook overstappen naar een ander mailprogramma.

Als je geen voorzorgsmaatregelen neemt, raak je bij deze gedwongen overstap al je oude mailtjes kwijt. Wil je mails en contacten meenemen, dan biedt MailStore uitkomst. Met dit programma kun je mail archiveren en exporteren.

Bekijk hiervoor ons stappenplan: Overstappen van Windows Live Mail