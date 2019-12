HP roept meer laptop-accu’s terug vanwege brandgevaar

Wat kun je doen?

Heb je een van de getroffen laptops, dan verzoekt HP je om een vervangende accu aan te vragen. Totdat je die hebt ontvangen, kun je gebruikmaken van speciale software die de oude accu in een veilige stand zet, zodat deze stopt met opladen.

Is mijn accu getroffen?

De makkelijkste manier om erachter te komen of er in jouw HP-laptop een brandgevaarlijke accu zit, is door een speciale tool van HP te downloaden. Deze tool stelt vast of jouw accu is getroffen en dus moet worden vervangen.

Heb je deze tool al eens gebruikt bij eerdere terugroepacties van HP, download dan de laatste versie, zodat hij ook de recent getroffen modellen kan herkennen. Als blijkt dat jouw laptop-accu brandgevaarlijk is en vervangen moet worden, dan kun je met dezelfde tool instellen dat de accu van jouw laptop vanaf dat moment niet meer oplaadt.

Onderstaande lijst toont de getroffen modellen. Deze werden verkocht tussen december 2015 en april 2018.

ProBook











HP Probook 640 G2

HP ProBook 640 G3

HP ProBook 645 G2

HP ProBook 645 G3

HP ProBook 650 G2

HP ProBook 650 G3

HP ProBook 655 G2 HP ProBook 655 G3

HP ProBook 430 G4

HP ProBook 440 G4

HP ProBook 450 G4

HP ProBook 455 G4

HP ProBook 470 G4

ZBook

HP ZBook 17 G3

HP ZBook 17 G4 HP ZBook Studio G3

x360 HP x360 310 G2 Pavilion HP Pavilion x360 ENVY HP ENVY m6 HP 11 HP 11 Notebook PC

Getroffen na reparatie

De modellen in de lijst hieronder bevatten bij de verkoop geen gevaarlijke accu’s. Heb je een van deze modellen ooit ter reparatie aangeboden bij HP, dan zou het kunnen dat er een vervangende accu is geplaatst die wél brandgevaarlijk is. In dat geval zou deze accu ook vervangen moeten worden.

ProBook



HP ProBook 430 G5

HP ProBook 450 G5

HP ProBook 470 G5 ZBook HP ZBook Studio G4 ENVY HP ENVY 15 Mobile Thin Client

HP mt20

HP mt31

