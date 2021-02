Waarschuwing gifstof bamboe

Nieuws|Heb jij bekers en schaaltjes in huis van bamboemelamine? Warm deze niet meer op in bijvoorbeeld de magnetron. De kunststof kan formaldehyde afgeven aan je eten of drinken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt dat deze gifstof kan leiden tot maagirritatie en maagzweren.

De NVWA heeft besloten producten van bamboemelamine uit de winkel te laten halen. Importeurs en aanbieders van deze producten moeten de producten meteen uit de handel halen. Als ze het blijven verkopen, worden ze berispt.

Ook adviseert minister Tamara van Ark (Medische Zorg) om servies van bamboemelamine thuis niet meer te gebruiken. Als je stopt met de producten te gebruiken, verdwijnt het gezondheidsrisico direct, schrijft de minister: 'Het is onwaarschijnlijk dat zich na het stoppen van het gebruik nog klachten ontwikkelen.'

Niet voor kleine kinderen

De minister gaat voor kleine kinderen tot 3 jaar nog wat verder in haar advies: ‘Zelfs als er geen bamboe of mais aan de melaminekunststof is toegevoegd, adviseren we deze bekers en schaaltjes niet te gebruiken voor warm eten en drinken. De Europese veiligheidsnorm is voor deze producten wel beschermend voor oudere personen, maar niet voor kinderen tot 3 jaar.’

In september 2019 waarschuwden we al voor bekers met bamboe.

